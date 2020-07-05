 

Мнение: Строители Новой Европы

05.07.2020, 20:05, Разное

Строители Новой Европы

Лемберг, 3 июля 1941 г.
Его Превосходительству
Фюреру и рейхсканцлеру
Ваше превосходительство!

Преисполненные искренней благодарности и восхищения Вашей героической армией, которая покрыла себя неувядаемой славой на полях битв со злейшим врагом Европы — московским большевизмом, мы посылаем вам, Великому фюреру, от имени всего украинского народа и его правительства, которое создано в освобождённом Лемберге, сердечные поздравления и пожелания увенчать эту борьбу полной победой.

Победа немецкого оружия позволит Вам распространить строительство новой Европы и на ёё восточную часть. Тем самым Вы дали возможность и украинскому народу принять активное участие в осуществлении этой великой идеи как полноправному, свободному члену семьи европейских народов, в своей суверенной Украинской державе.

За украинское правительство,

Ярослав Стецько Глава [правительства]»

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3602747439754506&set=a.186932834669334&type=3&theater – цинк

Строительство Новой Европы продолжается!

Источник: Colonel Cassad



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