Дочь умершего от COVID-19 врача рассказала, что ее матери вовремя не оказали медпомощь

05.07.2020, 20:03, Разное

Прокуратура начала проверку.

Врачу-гинекологу Галине Лебедевой, которая работала в Уярской больнице Красноярского края и умерла от осложнений, вызванных коронавирусом, не оказали должной медпомощи. Об этом НГС рассказала ее дочь Елизавета. Местная прокуратура начала проверку.

По словам Елизаветы, мать периодически выходила на работу на ночное дежурство в приемный покой больницы, где работала с пациентами, которых привозила «скорая». Минимум у пятерых человек, с которыми в июне работала мать, утверждает Елизавета, подтвердился коронавирус, но Галина не получала в больнице средств индивидуальной защиты.

Температура у врача поднялась 21 июня, ее состояние ухудшалось. Галине сначала отказали в обследовании, заявив, что она «не влезет в КТ», отметила Елизавета. Через несколько дней обследование врачу сделали, оно показало, что легкие были поражены почти на 100%.

В больнице после этого сказали, что мест в реанимации нет, рассказала Елизавета. «У нее был свой врачебный кабинет в родильном отделении, она же гинеколог. Вот ей и сказали: "Идите, закройтесь в своем кабинете, и пусть вас там капают"», — отметила девушка.

После звонков на горячую линию по коронавирусу в больнице сказали, что место все же есть. Впоследствии, по словам Елизаветы, родственники добились, чтобы Галину доставили в краевую больницу, где ее ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ, но было уже поздно. Врач умерла 2 июля.

В прокуратуре пообещали установить условия и причины произошедшего и дать оценку действиям ответственных лиц.

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