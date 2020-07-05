Мнение: К ответу за локдаун

05.07.2020, 19:50, Разное

Все-таки в Европе есть вещи, которые нам даже трудно представить. И нет, это не только гей-парады. Вот, пишет мой френд, живущий в Праге:

“Появились первые судебные иски к чешскому государству по поводу локдауна. Пока их 40, от 29 фирм и 11 частных лиц. Общая сумма претензий 285 миллионов крон.

За рассмотрением этих дел в суде будут внимательно следить жители и СМИ Чехии. Если суды поддержат иски, можно ждать лавину требований о компенсации. Уже готовится коллективный иск от 500 субъектов.

Государство устами министерки финансов Алены Шиллеровой уже заявило, что “Главное – не допустить банкротства государства”. По-тихому заменили председателя Верховного суда, и новый уже успел высказаться о “методичке для судей” по данному вопросу, которую желательно создать.

Все-таки государство для людей или люди для государства? Подождем ответа чешской судебной системы – самой независимой от государства в Восточной Европе”

В РФ, увы, нет не то что “независимой от государства судебной системы”, в РФ нет, по сути, судебной системы как таковой; по факту российские суды – просто департаменты прокуратуры, причем – далеко не самые важные департаменты. Поэтому у нас такое, как в Чехии, в принципе невозможно.

А ведь, если помечтать – подача исков на власти из-за волюнтаристского закрытия бизнесов была бы самой естественной и логичной идеей. Люди понесли огромные убытки, “компенсации” если и были, то носили откровенно издевательский характер, и, главное – какой-либо правовой основой под всем этим произволом никто даже не озаботился! Не было ни объявленной эпидемии, ни чрезвычайного положения – вообще ничего не было.

Но нет – это Россия. Тут не то что у “верхов” – тут даже у обычных людей в голове не помещается мысль: а как это – чтобы суд защищал ОТ ГОСУДАРСТВА?? Нешто оно возможно – от государства защиты искать у кого-то? Государство – оно же всесильно, и никто ему не указ!

Все-таки в России очень заметно, что основу населения составляют вчерашние крестьяне.