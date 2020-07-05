 

Обвиняемого в убийстве Флойда бывшего полицейского освободили под залог

05.07.2020, 19:30, Новости дня

Обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда полицейский освобожден, об этом сообщается в публичной базе данных тюрьмы в округе Хеннепин.

Уволенного из полиции Ту Тао освободили под залог 4 июля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные базы. Залог составлял 750 тыс. долларов.

Двое других подозреваемых полицейских были освобождены в конце июня.

Главный подозреваемый Дерек Шовен остался в тюрьме, для него был установлен залог в 1,25 млн долларов.

Напомним, погромы в Соединенных Штатах спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Мужчину похоронили в США.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как борьба за права меньшинств довела Америку до бунта.



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