 

Израиль обстреляли ракетами со стороны сектора Газа

05.07.2020, 19:30, Новости дня

Радикалы из сектора Газа обстреляли территорию Израиля ракетами, сообщила пресс-служба израильской армии.

«Две ракеты выпущены из сектора Газа по территории Израиля», – цитирует ТАСС заявление военных.

До этого на Западном берегу реки Иорган произошли столкновения между еврейскими поселенцами и палестинцами, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую полицию.

По данным правоохранителей, поселенцы прибыли на земельный участок, где работали палестинцы. Несколько человек получили легкие ранения, их доставили в больницу.

Прошлый обстрел территории Израиля произошел в конце июня.

До этого удары по Израилю со стороны сектора Газа наносились 15 июня, 6 мая и 27 марта, после чего Израиль выпускал ракеты в ответ.

В феврале Израиль сообщал о перехвате пяти из шести ракет, выпущенных палестинскими радикалами из сектора Газа.



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