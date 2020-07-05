 

Из библиотек Гонконга стали изымать книги продемократических авторов

05.07.2020, 19:18, Новости дня

Книги известного гонконгского активиста, посвященные демократии, начали исчезать из городских библиотек через несколько дней после введения Пекином драконовского закона о национальной безопасности, свидетельствуют данные онлайн-каталогов.

В числе авторов, чьи книги больше не доступны, оказался один из самых известных молодых городских активистов Джошуа Вонг и известный продемократический законодатель Таня Чан.

Новый закон КНР о национальной безопасности был введет во вторник и внес радикальные перемены в систему управления полуавтономного города с тех пор, как он был возвращен Китаю Великобританией в 1997 году.

Авторитарные лидеры Китая заявили, что новые полномочия позволят восстановить стабильность после года продемократических протестов, заверяя, что они не будут подавлять свободы и будут направлены только против «очень небольшого меньшинства».

Однако закон уже вызвал опасения в городе, жители которого привыкли открыто выражать свое мнение. Полиция начала аресты людей с лозунгами, призывающими к независимости или большей автономии.

Вонг заявил, что, по его мнению, изъятие книг вызвано законом о безопасности.

«Террор продолжает распространяться, и закон о национальной безопасности, по сути, является инструментом для инкриминирования выступлений», – написал он в Facebook.

Поиск на сайте публичной библиотеки показал, что по крайней мере три книги, написанные Вонгом, Чан и местным ученым Чин Ваном больше нельзя взять ни в одном из десятков отделений библиотеки в городе.

Журналист AFP не смог их найти в публичной библиотеке в районе Вон Тхай Синь в субботу.

Городской департамент услуг досуга и культуры, в ведении которого находятся библиотеки, заявил, что книги были изъяты для проверки на предмет нарушения закона о национальной безопасности.

«На время проверки книги не будут доступны для выдачи и просмотра», – заявил департамент.

Закон направлен против подрывной деятельности, сепаратизма, терроризма и сговора с иностранными силами.

Китай заявил, что он будет обладать юрисдикцией по некоторым делам, и уполномочил силовой аппарат впервые открыть офис в Гонконге, таким образом положив конец юридической защитной стене между ними.

Правозащитные организации и правоведы говорят, что расплывчатые формулировки закона, который держался в тайне до его принятия, запрещает выражение определенных политических взглядов даже мирным образом.

Любые выступления в поддержку независимости или расширения автономии, судя по всему, будут запрещаться в соответствии с этим законом. Другое расплывчатое положение запрещает разжигание ненависти в отношении правительств Китая и Гонконга.

На материке аналогичные законы о национальной безопасности регулярно используются для подавления инакомыслия.

Новый закон и изъятие книг вызывают вопросы о том, сохранится ли в Гонконге академическая свобода.

В Гонконге расположен один из лучших университетов Азии, где темы, которые считаются табу на материковом Китае, свободно обсуждаются и являются предметом статей.

Однако Пекин дал понять, что хочет, чтобы образование в городе носило более «патриотический» характер, особенно после года огромных, часто насильственных продемократических протестов, основной движущей силой которых была молодежь.



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