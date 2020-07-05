Глава FDA: рано судить о безопасности проведения республиканского съезда во Флориде
05.07.2020, 19:18, Новости дня
Высокопоставленный сотрудник администрации Трампа в сфере здравоохранения заявил в воскресенье, что пока неясно, можно ли безопасно провести съезд Республиканской партии в Джексонвилле, учитывая, что во Флориде регистрируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом.
Республиканцы перенесли большую часть мероприятий съезда в Джексонвилл, после споров по вопросам безопасности с губернатором Северной Каролины демократом Роем Купером.
На фоне рекордного числа положительных результатов тестов на коронавирус в Джексонвилле и во всей Флориде, главу Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) Стивена Хана спросили, будет ли безопасно проводить довольной масштабный форум через семь недель.
«Думаю, пока рано об этом говорить», – заявил Хан, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.
«Нам нужно посмотреть, как будет разворачиваться ситуация во Флориде и других местах страны», – добавил он.
Президент Дональд Трамп полагается на массовые предвыборные митинги в ходе своей кампании и не соглашается носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования на предвыборных мероприятиях.
В Джексонвилле, мэром которого является республиканец Ленни Карри, на днях был введен масочный режим в общественных местах после роста заболеваемости.
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