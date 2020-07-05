 

Появившаяся на экране Кадышева растрогала зрителей до слез

05.07.2020, 19:09, Разное

Не так давно народная артистка РФ Надежда Кадышева отметила свой 61 день рождения. Певица появилась на экране в студии Андрея Малахова и растрогала зрителей программы до слез.
Как пишет издание Nation-News, в телепередачах звезда не появлялась достаточно давно, потому ее появление на экране стало сюрпризом. В ток-шоу “Привет, Андрей!” Кадышева пришла с хитом «Виновата ли я». В этот вечер гости Малахова вспоминали популярные еще со времен Советского Союза застольные песни.

Впервые шлягер был исполнен Людмилой Зайцевой в 1979 году, он стал саундтреком к «Дождю в чужом городе», кинофильму 1979 года. Она отметила качественное и душевное исполнение песни Надеждой Кадышевой.

Видео с певицей на YouTube набрало большое количество просмотров и восхищенных отзывов поклонников артистки. Как оказалось, ее творчество любят в РФ и далеко за рубежом взрослые и дети, люди старшего поколения и молодежь.



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