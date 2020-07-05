В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

05.07.2020, 19:05, Новости дня

На северо-западе Испании вновь принимают ограничительные меры из-за коронавируса, передает канал "Россия 24". Власти испанского автономного сообщества Галисия решили ввести пятидневный карантин для 70 тысяч человек в одном из районов.

Там зафиксировано более 100 случаев заболевания COVID-19. Пока по району можно передвигаться свободно, но будет снижено допустимое число клиентов в магазинах и культурных учреждения. Людей просят сократить социальные контакты и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Каталонии изолируют район Сегриа с населением 200 тысяч человек. За порядком следят более 200 полицейских, жителям запретили въезд и выезд из этой зоны. Медики скорой помощи и врачи университетской больницы города Виланова обустраивают полевой госпиталь для заразившихся.

В Каталонии с начала эпидемии подтверждено 62 тысячи случаев заражения коронавирусом, 5,6 тысячи пациентов умерли.