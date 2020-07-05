 

В Испании снова вводят ограничения из-за коронавируса

05.07.2020, 19:05, Новости дня

На северо-западе Испании вновь принимают ограничительные меры из-за коронавируса, передает канал "Россия 24". Власти испанского автономного сообщества Галисия решили ввести пятидневный карантин для 70 тысяч человек в одном из районов.

Там зафиксировано более 100 случаев заболевания COVID-19. Пока по району можно передвигаться свободно, но будет снижено допустимое число клиентов в магазинах и культурных учреждения. Людей просят сократить социальные контакты и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Каталонии изолируют район Сегриа с населением 200 тысяч человек. За порядком следят более 200 полицейских, жителям запретили въезд и выезд из этой зоны. Медики скорой помощи и врачи университетской больницы города Виланова обустраивают полевой госпиталь для заразившихся.

В Каталонии с начала эпидемии подтверждено 62 тысячи случаев заражения коронавирусом, 5,6 тысячи пациентов умерли.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / Рынок труда в РФ прошел пик коронавируса

21.06 / Путин призвал не искать преемников

23.05 / Названа сумма долга задержанного за захват заложников в банке в Москве

13.05 / ФИФА отказалась определять лучшего футболиста сезона-2019/20

14.04 / Психолог посоветовала семьям в самоизоляции выбрать «лидера»

13.04 / Смартфон Nokia 3.2 получил Android 10

06.05 / Зеленский: Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность

20.05 / Жизнь после пандемии: для спасения кинотеатров придется искать нетривиальные решения

23.06 / Изнасилование в Кагарлыкском отделе полиции. Следствие изменило квалификацию преступления

25.05 / Активисты ОНФ и отряд «Лиза Алерт» запустили проект «Поиск»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска