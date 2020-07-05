Освобожден полицейский, обвиняемый в убийстве Джорджа Флойда

05.07.2020, 19:05, Новости дня

В США из тюрьмы в округе Хеннепин освободили под залог бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Как следует из базы данных исправительного учреждения и постановления суда, офицер Ту Тао заплатил в качестве залога 750 тысяч долларов.

Такую же сумму пришлось собрать еще двум обвиняемым по делу, чтобы выйти на свободу в конце июня.

Главный подозреваемый Дерек Шовен не смог заплатить в 1,25 миллиона долларов и находится за решеткой, пишет РИА Новости.

Убийство Флойда полицейскими привело к масштабным беспорядкам по всей стране. Движение "Жизни черных важны" набрало большую популярность и вызвало волну сносов памятников историческим личностям, причастным к работорговле.

Реформа полиции, начатая в ряде штатов, уже ограничила применение полицейскими спецприемов и средств для разгона участников агрессивных выступлений.