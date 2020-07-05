 

Командующий ВМС Украины назвал мины “колоссальной угрозой” судоходству в Черном море

05.07.2020, 19:00, Новости дня

В Черном море опасность появления мин “колоссальная”. Об этом командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил “Думской” в интервью, которое было опубликовано 5 июля.

Журналистка спросила, планируется ли закупка противоминных кораблей.

“Это один из трех приоритетов, которые мы ставим для ВМС, потому что минная опасность на Черном море – это колоссальная угроза. Вероятность того, что в районах возле Одессы, Южного, Черноморска могут появиться вражеские мины, остановит все судоходство в нашем регионе. А это как-никак больше 7% ВВП”, – сказал адмирал.

Он подчеркнул, что ответственность за минную безопасность лежит на ВМС.

“Именно мы должны ее обеспечить. Поэтому покупка новых противоминных комплексов и противоминных кораблей – это суровая необходимость. Все это заложено в задачи и в стратегию развития ВМС и является одним из приоритетов развития.

После того как в 2014 году Россия аннексировала Крым, используя незаконный референдум 16 марта, ситуация в регионе осложнилась действиями российских военных кораблей. В частности, Грузия и Украина жаловались в Международную морскую организацию (IMO), что Россия препятствует проведению спасательных операций в бассейне Черного и Азовского морей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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