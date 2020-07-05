 

Мнение: На авиабазе Аль-Ватия уничтожен ЗРК “Хок”

05.07.2020, 19:00, Разное

Турецкие источники подтверждают факт авиаударов по авиабазе Аль-Ватия. Также факт авиаударов подтвердили в ПНС Ливии.
Несмотря на то, что ответственность за удары взяли ВВС ЛНА, по-прежнему гуляет версия, что это могли быть французы.
Турецкая пресса обвинила в атаке авиацию ОАЭ – якобы эмиратчиками использовались самолеты "Мираж 2000", которые взлетели с египетского аэродрома. Само собой, турки грозят ответом в "Соответствующее время в соответствующем месте".
Территорию Египта вряд ли станут бомбить, но вот ударов по Сирту, Аль-Джуфре или даже Бенгази, вполне можно ожидать.

Касательно потерь, турки заявляют, что жертв нет, так как удары пришлись по разворачиваемой на авиабазе Аль-Ватия инфраструктуре и объектам ПВО, в частности по двум ЗРК "Хок", которые турки на днях перегнали на Аль-Ватия и которые засветились на спутниковых снимках авиабазы.

В ЛНА заявляют, что уничтожена как минимум 1 ЗРК "Хок", мобильный центр управления, несколько автомобилей и погрузчиков.  Если информация верна, то это уже 2-й "Хок", который был уничтожен в Ливии в этом году – в начале года ВВС ЛНА уничтожили один "Хок" в аэропорту Митига.

Спутниковые снимки от 5 июля не показывают каких-то масштабных разрушений на авиабазе, так что удар выглядит скорее хирургической операцией, чтобы помешать туркам создать в районе Аль-Ватия подобие узла ПВО.

UPD: ЛНА также претендует на уничтожение еще 1 ЗРК "Хок", системы РЭБ "KORAL" и двух радаров.

Источник: Colonel Cassad



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