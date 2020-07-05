Российские ученые рассказали о новом способе обнаружения самолётов-невидимок

05.07.2020, 18:53, Разное

Российские исследователи смогли открыть новый способ, позволяющий выявлять самолеты-невидимки. С помощью разработанного метода фиксируется радиолокационная тень, остающаяся на экране радара от объектов, изготовленных по “стелс”-технологиям.

Создание способа точной селекции самолетов-невидимок принадлежит специалистам Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца. Аналитики считают, что разработка российских экспертов станет большим вкладом в укрепление противовоздушной обороны РФ. Боевые машины, разработанные по “стелс”-технологиям, не всегда можно выявить с использованием сегодняшних локаторов. Это связано с наличием особых неметаллических материалов, плохо отражающих радиоволны, в конструкции данной техники. Очертания “стелзов” отличаются низким профилем и малым количеством выступов, из-за чего лучи локационных станций обтекают самолет, однако практически не отражаются от его поверхности.



Обычные самолеты можно зафиксировать при помощи инфракрасных приборов, а что касается “невидимок”, то они разработаны так, чтобы затруднить передачу “тепловых изображений” на экраны устройств противника. Разработанная отечественными специалистами модель дает возможность рассчитать радиолокационную тень с учетом параметров и скорости полета “невидимого” объекта. По словам Кирилла Макарова, являющегося гендиректором предприятия, прорыв в выявлении самолетов-невидимок – результат общей деятельности не только экспертов института – этому способствовали многие образовательные учреждения, компании малого бизнеса и предприятия оборонно-промышленного комплекса.