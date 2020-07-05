 

В Китае подтвердили случай заражения бубонной чумой

05.07.2020, 18:53, Новости дня

В северном Китае у скотовода подтвердили бубонную чуму, об этом сообщил комитет здравоохранения города Баян-Нур.

«В хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур медики диагностировали у одного скотовода бубонную чуму. Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. В настоящее время пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное», – привела газета «Синьцзиньбао» сообщение комитета, передает РИА «Новости».

Отмечается, что болезнь распространяется сурками, которых местные жители употребляют в пищу, несмотря на запрет.

Ранее руководство автономного района Внутренняя Монголия объявило третий уровень предупреждения по профилактике чумы, он будет действовать до конца года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Трамп: Соединенные Штаты преодолели пик заболеваемости коронавирусом

16.06 / Эксперты: Китай и Северная Корея наращивают ядерные арсеналы

17.05 / Иран вызвал посла Швейцарии в связи с реакцией США на поставки топлива в Венесуэлу

29.04 / Названы самые пожароопасные регионы России

10.06 / Ефремов решил не обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста

10.04 / Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили переговоры в рамках ОПЕК+

11.04 / Стало известно об ограничении въезда легковых машин в Москву

13.04 / “Защити себя сам – 2”. Смотрите новое расследование Эдуарда Петрова

20.06 / «Молодая Гвардия» поздравила врачей с профессиональным праздником

17.06 / В карантине в Британии увидели угрозу для целого поколения детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска