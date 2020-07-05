В Китае подтвердили случай заражения бубонной чумой
05.07.2020, 18:53, Новости дня
В северном Китае у скотовода подтвердили бубонную чуму, об этом сообщил комитет здравоохранения города Баян-Нур.
«В хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур медики диагностировали у одного скотовода бубонную чуму. Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. В настоящее время пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное», – привела газета «Синьцзиньбао» сообщение комитета, передает РИА «Новости».
Отмечается, что болезнь распространяется сурками, которых местные жители употребляют в пищу, несмотря на запрет.
Ранее руководство автономного района Внутренняя Монголия объявило третий уровень предупреждения по профилактике чумы, он будет действовать до конца года.
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