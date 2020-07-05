Американская поэтесса – замена флага штата Миссисипи — важный шаг в борьбе за справедливость

05.07.2020, 18:50, Новости дня

Замена флага штата Миссисипи, содержавшего эмблему Конфедерации, является важным шагом в борьбе за справедливость, считает американская поэтесса Наташа Терфью. В своей статье для The New York Times Терфью пишет, что монументы и символы в память о Конфедерации вписывают представление о превосходстве белых над чёрными в массовую психологию.



Reuters

«Пейзажи моего детства были переполнены монументами и символами в память о Конфедерации. Они были в названиях улиц, мостов, строений, школ, парков и общин. Одним из самых явных был флаг штата Миссисипи, содержавший в своём верхнем углу символ Конфедерации», — пишет уроженка Миссисипи поэтесса Наташа Терфью.

По мнению Терфью, посыл флага состоял в том, что Юг, может быть, и проиграл Гражданскую войну, однако в Миссисипи принцип превосходства белых над темнокожими будет сохранён. Включение конфедератского флага в флаг штата служило напоминанием приверженности Миссисипи наследию белого превосходства, а также намекал на то, что штат найдёт новые способы сохранения темнокожих в качестве «граждан второго сорта». Как отмечает Терфью, флаг будто бы говорил «знайте своё место».

Теперь этот символ белого превосходства будет спущен после того, как парламент штата Миссисипи проголосовал за его замену, пишет Терфью. «Я не могу с полной уверенностью сказать, что если бы судьба флага решалась на референдуме, то большинство белых штата Миссисипи высказались бы за его замену», — отмечает Терфью.

При этом, если сам флаг Конфедерации символизирует превосходство белых, то флаг Конфедерации в сочетании с флагом штата имеют ещё более зловещее значение, считает Терфью: такой флаг означает, что штат будет закрывать глаза на насилие и несправедливость в отношении чернокожих. Как отмечает Терфью, символы Конфедерации всегда несли целый ряд далеко не безобидных посылов чернокожему населению, которые можно подытожить следующим тезисом: «жизни чёрных не так важны, как жизни белых».

По мнению Терфью, история примирения Севера и Юга, а также сохранение символов Конфедерации, таких как флаг Миссисипи, помогли вписать представление о превосходстве белых в массовую психологию американского населения. Именно поэтому, замена флага Миссисипи носит большое значение, отмечает Терфью. «Это не пустой жест, а небольшой шаг к изменениям, часть большего, протекающего прямо сейчас сражения за справделивость», — пишет Терфью.