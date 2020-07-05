Daily Mail – с открытием пабов британские любители разгульной жизни забыли о социальном дистанцировании

05.07.2020, 18:50, Новости дня

«Пьянство, драки и рвота» вернулись в ночную жизнь Британии, — так в ироничном ключе комментирует Daily Mail прошедшую в стране «суперсубботу», когда впервые после более чем 100 дней карантина были открыты питейные заведения. Как отмечает издание, британские любители разгульной жизни, заполонив улицы и пабы, очень быстро забыли о просьбе властей соблюдать социальную дистанцию.



Reuters

В Британии в «суперсубботу», — в день, когда власти страны впервые после более чем 100 дней карантина разрешили открыть питейные заведения, — нормы социального дистанцирования были полностью попраны, пишет Daily Mail.

Британские любители разгульной жизни посчитали, что с карантинными мерами покончено, и заполонили бары в центрах британских городов.

«Пьянство, драки и рвота» вернулись в ночную жизнь страны, иронизирует издание. В ходе празднования суперсубботы, которое оживилось ближе к вечеру, было выпито, по оценкам экспертов, 15 миллионов пинт спиртного.

В самых оживлённых городских районах о просьбе властей соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра все быстро забыли. Например, в лондонском Сохо ситуация вышла «из-под контроля», когда улицы наводнили тысячи человек.

Председатель Полицейской федерации Джон Аптер отметил, что тем, кто нёс службу, например, в Саутгемптоне, пришлось иметь дело с «голыми людьми, с весёлыми пьяными, с озлобленными пьяными, с драками и снова с озлобленными пьяными».

В Девоне и Корнуолле поступило более тысячи жалоб о нарушении порядка. К этим инцидентам в большинстве случаев были причастны пьяные люди. А в Ноттингемшире после нескольких инцидентов антисоциального поведения некоторые владельцы баров приняли решение закрыть свои заведения пораньше.

Британское правительство уже подверглось резкой критике за слишком раннее снятие ограничений, в то время как город Лестер все ещё борется со своей собственной локальной вспышкой коронавируса, и многие местные жители предпочли остаться дома из-за боязни спровоцировать вторую общенациональную волну, пишет Daily Mail.