Климкин предсказал РФ обнищание

05.07.2020, 18:48, Новости дня

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предсказал обнищание РФ из-за удешевления газа и нефти на мировом рынке.

«Россия будет беднее, ведь нефть и газ становятся дешевле, слабее из-за стремления регионов играть большую роль, поэтому пусть лучше со своими автономиями разбираются. И еще она будет жесткой и более непредсказуемой», – написал Климкин в своем Facebook.

Также политик отметил, что отмечает «освобождение» Краматорска и Славянска, которое произошло 6 лет назад. По его мнению, в этих донбасских городах никто не стремится к какому-то «особому статусу».

«Никто там особенно не стремится к какому-то «особому» статусу, а тем более не стремится к худшему варианту России, которую она строит на оккупированных территориях», – добавил он.

Ранее в воскресенье об «освобождении» Краматорска и Славянска вспоминал бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, жители Донбасса в 2014 году «с благодарностью и уважением встречали воинов-освободителей».