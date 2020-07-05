Личное: 3 > 1 — встречайся с тремя!

05.07.2020, 18:45, Разное

В любой непонятной ситуации следует обращаться к профессионалам. Не берут замуж? У главной свахи страны есть совет!



Фото: Соцсети

Встречайся с тремя, говорит Роза Сябитова из Московской области. Тогда шансы получить заветный штамп в паспорт возрастут многократно.

На чём основана логика Розы? Само слово «логика» к Розе неприменимо. Но тем не менее, я попыталась понять сваху Сябитову — почему нужно с тремя, а не сразу с футбольной командой, как некоторые?

Роза считает, что время терять не стоит — пока ты трёшься с одним, годы идут. А если двое? Тоже не вариант — ты сама запутаешься, выбирая, кто лучше, а вот три мужика в тебе — да, тут есть шанс!

«Судите сами: если вы встречаетесь с одним мужчиной, то велик риск НЕ ПОЛУЧИТЬ от него предложения руки и сердца (потеря времени), если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из ни лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат – замужество».

Кроме того, подход Сябитовой не только в «логике», но и эволюционный. В том смысле, что Роза аппелирует к древним инстинктам — если мужчина унюхает конкуренцию, он начнёт добиваться тебя активнее.

«Эта теория подтверждает другое важное правило: Мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней».

Правда, есть шанс, что он тебя не добьётся, а добьёт с колена — этого, на мой взгляд, Роза не учла.

Меня терзают подозрения, что станет с невестой, когда все трое женихов вдруг узнают о существовании друг друга в теле невесты. Как бы вообще не остаться одной, зато со славой конченной шлюхи.

Впрочем, тогда можно будет пойти в Дом 2.

Как бы вы отнеслись к информации, что вы — один или одна из трёх, среди потенциальных перспектив? Подвигло бы вас это быстрее бежать в ЗАГС?