Мнение: Поголодать за Достоевского

05.07.2020, 18:42, Разное



Библия. Голодный Исав продает право первородства Иакову за чечевичную похлебку

Продолжаю знакомить читателей с творчеством профессора-математика и ФБ-писателя Вадима Ольшевского, который, в свою очередь, знакомит нас всех с реалиями американской жизни. На этот раз – бытовая зарисовка:

“Два года назад дочку моих друзей забрали в полицию. Арестовали. В три часа дня, в пятницу. Она, не достигшая 21 года дочка, гнала по шоссе со скоростью 100 миль в час. Да еще и уровень алкоголя в ее крови превышал допустимую норму. А ведь до 21 года вообще пить нельзя по закону.

Родители тут же, в 4 часа дня, поехали в участок и заплатили за нее бэйл. И вызволили ее из-за решетки.

Вот разговор который произошел, когда папа и мама вели дочку от здания тюрьмы к припаркованной неподалеку машине.

– Настя, – говорила дочке мама Галя, – ты что, уже вовсю пьешь алкоголь без родительского согласия?

– Два бокала пива всего, – ответила Настя. – Они в этой Америке всегда делают из мухи слона. Что за страна такая пуританская? На дворе 21 век!

– Не смей ругать Америку! – возмутилась мама Галя и дала Насте подзатыльник.

– Научилась, понимаешь, у дяди Прохора! Америка – это замечательная страна! На самом деле!

С этими словами и подзатыльниками они все усаживаются в машину и направляются к своему дому. Не успели они выехать за ворота полиции, как их тут же догоняет полицейская машина с мигалкой. Маму Галю вытаскивают из машины, надевают на нее наручники, усаживают в полицейскую машину и увозят обратно в тюрьму. Арестовывают за подзатыльник, и за абьюз малолетних.

Папа Боря с дочкой Настей тоже возвращаются в тюрьму, чтобы выкупить на этот раз маму. Заплатить и за нее бэйл. И забрать ее тоже домой. Но уже 5 часов вечера, и бухгалтер тюрьмы уже ушел домой на заслуженный отдых. И вернется он только в понедельник. Так что маме придется посидеть в тюрьме двое с половиной суток.

Вот что рассказывает мама о своем тюремном заключении.

– Посадили они меня в ту же женскую камеру, где они держали Настю. В предбанник, так сказать. С проститутками и наркоманками. Все с фингалами сидят, мрачно смотрят друг на друга.

– Какая у тебя хорошая Настя! – говорит мне одна. – Не курит, наркотики не употребляет. Я бы гордилась такой дочкой! А они ее забрали за два бокала пива всего! Они, у нас в Америке, привыкли делать из мухи слона. Я вот, вышла из бара покурить марихуану всего-навсего. Все ведь курят. Так нет, тут же копы прицепились, надели наручники и в тюрьму.

– А меня муж побил, – сообщила другая, с фингалом во всесь глаз. – Муж у меня полицейский, а туда же. Руки распускает! Я вызвала полицию, они приехали и забрали меня, а не его. У них, у полицейских, круговая порука.

– Я, – продолжает мама Галя свой рассказ, – попросила у полицейских книжку. Дайте мне книжку, – говорю, – а то я с ума здесь сойду. А они мне отвечают, что тюремная библиотека откроется только в понедельник.

Тут как раз ужин принесли, сосиски и капусту кислую, коле слоу. И мне одна из соседок по камере, которая за марихуаны, предлагает свою книжку. Она еще утром ее в библиотеке взяла.

– Дай мне свой ужин, – говорит, – а я тебе за это Братьев Карамазовых до утра дам почитать.

Я согласилась. Утром завтрак приносят, яичницу и картошку жареную. А соседка по камере у меня тут же свою книжку забирает.

– Хочешь дальше читать, – говорит, – отдавай и завтрак тоже.

Что делать? С одной стороны, я голодная дико. Дико голодная! А с другой – уже треть книжки прочитана. Интересно же, что там дальше? Словом, отдала ей и завтрак за полдня аренды Братьев Карамазовых. Короче, два дня в тюрьме голодала, но всю книжку до конца с бурчащим животом дочитала. А как только дочитала – тут ихний бухгалтер на работу вышел. Понедельник уже. И Боря с Настей меня выкупили домой. Заехали за мной с бутербродами.

А по дороге домой мы заехали в книжный, в Барнес энд Нобле, и я там еще и «Идиота» купила. Уж больно мне этот ихний Достоевский понравился…”

Вообще, прочитав про эти совершенно чуждые нам, какие-то марсианские порядки, я соглашусь с Настей: действительно, дикая страна. Как они там живут?!