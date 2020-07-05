Мнение: Как бороться с водителями-штрафниками, дома из пищевых отходов и второй пик коронавируса

05.07.2020, 18:40, Разное

1. Михаил Ефремов пытается уйти от ответственности. Доказательства его вины, кажется, очевидны, однако адвокат всё же пытается зацепиться за какие-то лазейки. Сомневаюсь, что господин Ефремов сумеет выиграть это дело, но мы живём в свободной стране — даже пьяный водитель имеет право на адвоката.

Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, отказался признавать вину. Об этом рассказал «Москве 24» его адвокат Эльман Пашаев.

По словам защитника, актер данное преступление не совершал, а его фразу о готовности «платить» он объяснил тем, что в ДТП участвовал автомобиль Ефремова. Более подробные объяснение адвокат давать пока отказался.

https://lenta.ru/news/2020/07/03/efremov

Напомню, что за несколько лет владения автомобилем Ефремову выписали огромную сумму штрафов, но для него, похоже, эти штрафы не были финансово обременительны:

https://lenta.ru/news/2020/06/10/efr_shtraf/

За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей. Об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что из них не оплачены 12 на сумму 41 250 рублей, они были выписаны с марта 2020 года по настоящее время. Большинство штрафов связаны с превышением скорости на 20-40 километров в час, несоблюдением требований дорожной разметки и знаков, а также с неправильной парковкой.

Мой знакомый юрист предложил следующую идею — умножать каждый следующий штраф на три. За первый штраф — 5 тысяч рублей. За второй — 15 тысяч. За третий — 45 тысяч. Штрафы, которым исполнился год, не учитывать.

Если ввести такую систему и нарушать раз в месяц, за год придётся заплатить 1,3 миллиарда рублей. Также можно не утраивать штрафы, а удваивать. Тогда при ежемесячных нарушениях за год набежит всего лишь 20 миллионов.

Лично я полагаю, что вводить карательные штрафы имеет смысл только для тяжёлых нарушений — большого превышения скорости, например. На мелкий штраф можно сейчас нарваться и случайно, даже будучи вполне добропорядочным водителем.

2. В России ради борьбы за экологию придумали делать дома из пищевых отходов:

https://iz.ru/989561/aleksandr-bulanov/molochnye-sruby-v-rossii-pridumali-doma-iz-pishchevykh-otkhodov

На смену не вполне безопасным строительным утеплителям из минеральной ваты могут прийти экологичные материалы, которые разрабатывают российские ученые на основе отходов лесной и пищевой промышленности. Главное преимущество новинки — использование биологически нейтральной клеевой основы из полимера декстрана. Он вырабатывается специальными бактериями, питающимися молочной сывороткой и патокой, которая остается после производства сахара из свеклы. Формальдегид, который сегодня используется при производстве строительных утеплителей, действительно может наносить вред здоровью людей, отмечают в МГТУ имени Баумана, поэтому новый материал перспективен. Но важно, чтобы, помимо экологичности, он обладал прочностью и водостойкостью.

Разработчики заявляют, что цена нового утеплителя будет не дороже, чем у качественной минеральной ваты.

3. Тем временем, число заболевших коронавирусом в мире превысило 10 миллионов, и эпидемия вовсе не утихает. В ВОЗ даже заявили о «втором пике коронавируса»:

https://lenta.ru/news/2020/07/03/secondpeak/

В некоторых странах сейчас наблюдается повторный пик заражения коронавирусом, однако это не вторая волна заболевания. Такое мнение выразил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что нет уверенности в том, что будет вторая волна заражения. «Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы», — сказал Райан.

По его словам, рост случаев заражения в последнее время является вторым пиком первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен. Представитель ВОЗ предупредил, что мир может оказаться в ситуации, когда будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости. «Возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы», — добавил он.

В число этих «некоторых стран», где наблюдается всплеск заражений, входят США:

https://www.interfax.ru/world/715721

В четверг в США было выявлено рекордное за сутки число новых случаев заражения COVID-19 – 54 879, сообщили медицинские власти страны.

Если еще две недели назад сообщалось о 22 тысячах случаев за день в среднем, то в последнее время число новых инфицированных превышает ежедневно 40 тысяч.

Ведущий американский инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи предупреждал ранее на этой неделе, что если не принять эффектных мер по сдерживанию распространения инфекции, то ежедневный рост числа инфицированных в стране может достичь 100 тысяч.