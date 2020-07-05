 

“Уходим на каникулы”: Марина Ким не скрывает третьей беременности

05.07.2020, 18:30, Разное

Марина Ким не стала скрывать третьей беременности от многочисленных поклонников. Ведущая Первого канала подчеркнула округлившийся живот с помощью облегающего платья на запах.
Марина Ким старается не афишировать свою личную жизнь. Знаменитость успевает совмещать карьеру на российском телевидении с воспитанием шестилетней Брианы и четырехлетней Дарины. Кто является отцом дочерей ведущей – неизвестно. Некоторое время в Сети ходили слухи, что у Марины Ким была любовная связь с голливудским режиссером Бреттом Рэтнером, снявшим картины “Геракл” и “Час пик”.

Домыслы фанатов касательно новой беременности ведущая “Доброго утра” долгое время не комментировала. В результате Марина Ким все же решилась утолить любопытство фолловеров, появившись на съемках передачи “Большая игра” в элегантном черном наряде на запах, хорошо подчеркивающем круглый живот.

На своей официальной странице в Instagram знаменитость анонсировала выпускной эфир программы, а также написала: “Уходим на каникулы, но покой нам только снится”. Подписчики страницы телезвезды поздравили Марину Ким с радостным событием, написав, что ей очень идет беременность. Они пожелали кумиру успеха, удачи и легких родов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Миллиардер Алексей Мордашов стал отцом в седьмой раз

18.06 / Мнение: В России разблокировали Телеграм

20.04 / Скандалы: Офицеры МВД заступились за арестованных генералов

24.06 / Швейцарские ученые обнаружили в вечной мерзлоте поедающие пластик бактерии

11.04 / Обстановка в Сирии и вокруг неё

07.06 / “Быдловатость женщине не к лицу”: Лариса Гузеева резко ответила на критику подписчиков

11.04 / Стала известна стоимость лечения больного коронавирусом в КНР

28.06 / Видео стоящего на коленях Бари Алибасова опубликовали в Сети

01.05 / Мнение: “Хищники арестованы”

16.06 / Медики рассказали россиянам о способах спастись от клещей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска