“Уходим на каникулы”: Марина Ким не скрывает третьей беременности

05.07.2020, 18:30, Разное

Марина Ким не стала скрывать третьей беременности от многочисленных поклонников. Ведущая Первого канала подчеркнула округлившийся живот с помощью облегающего платья на запах.

Марина Ким старается не афишировать свою личную жизнь. Знаменитость успевает совмещать карьеру на российском телевидении с воспитанием шестилетней Брианы и четырехлетней Дарины. Кто является отцом дочерей ведущей – неизвестно. Некоторое время в Сети ходили слухи, что у Марины Ким была любовная связь с голливудским режиссером Бреттом Рэтнером, снявшим картины “Геракл” и “Час пик”.

Домыслы фанатов касательно новой беременности ведущая “Доброго утра” долгое время не комментировала. В результате Марина Ким все же решилась утолить любопытство фолловеров, появившись на съемках передачи “Большая игра” в элегантном черном наряде на запах, хорошо подчеркивающем круглый живот.

На своей официальной странице в Instagram знаменитость анонсировала выпускной эфир программы, а также написала: “Уходим на каникулы, но покой нам только снится”. Подписчики страницы телезвезды поздравили Марину Ким с радостным событием, написав, что ей очень идет беременность. Они пожелали кумиру успеха, удачи и легких родов.