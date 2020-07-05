Сексолог Анна Амбарцумян раскрыла черты поведения потенциальных изменников

05.07.2020, 18:17, Разное

Анна Амбарцумян, которая является сексологом и судебно-психиатрическим экспертом, раскрыла черты поведения потенциальных изменников. Специалист посоветовала, на что необходимо обратить пристальное внимание при первой встрече с партнером.

Взгляд может рассказать о том, склонен человек к изменам или нет. По словам Анны Амбарцумян, если глаза постоянно бегают, а партнер концентрирует внимание на других женщинах или мужчинах, это свидетельствует о потенциальной неверности. Взгляд говорит о том, что человек постоянно находится в каком-то поиске. Сексолог убеждена, что такие люди не изменят свое поведение, даже в официальных отношениях.

Как отмечает издание «NationNews», ссылаясь на эксперта, свободолюбивые люди часто впадают в несколько крайностей. Во-первых, они могут сразу заявить партнеру о том, что измены для них норма. Во-вторых, потенциальные изменники часто убеждают вторую половинку в том, что они неспособны пойти на адюльтер.