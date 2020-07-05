 

Зеленского обязали изучить возможность блокировки 5G на Украине

05.07.2020, 18:16, Новости дня

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит рассмотреть петицию с требованием запретить вышки 5G из-за их «негативного влияния на здоровье», пишут СМИ.

Петиция на сайте украинского лидера набрала свыше 25 тыс. голосов, это обязует главу государства рассмотреть документ, поясняет «Страна.ua».

За два дня до конца голосования петицию подписали 25035 человек, ее автором стала некая Юлиана Гордей. Документ был опубликован 7 апреля 2020 года.

«Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране» – говорится в тексте петиции.

Ранее в Минкомсвязи РФ заявили, что коронавирус не является порождением сетей связи пятого поколения, в том числе и в России, где 5G в настоящее время развивается локально.

Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, как распознать фейковую новость, так как информация о том, что 5G якобы являются причиной коронавируса широко распространилась в Сети.



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