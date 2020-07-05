«Зеленая зона» в Багдаде подверглась ракетной атаке

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05.07.2020, 18:15, Новости дня

«Зеленая зона» в Багдаде, где находится несколько посольств, в том числе американское, в воскресенье подверглась ракетному обстрелу.

Как сообщили иракские военные, ракета не достигла своей цели и повредила жилой дом, из-за чего пострадал ребенок.

Военные сообщили, что им удалось «предотвратить еще одну атаку и захватить ракету “Катюша” и пусковую установку, которые были нацелены на военную базу Таджи к северу от Багдада».

На базе Таджи дислоцированы войска коалиции во главе с США.

О других деталях не сообщалось.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.

За несколько часов до воскресной атаки посольство США провело испытания противоракетной системы.

За последние месяцы американские дипломаты и военные становились объектами десятков ракетных атак в Ираке, ответственность за которые США возлагают на поддерживаемых Ираном ополченцев.

В конце июня иракские силы арестовали более десятка поддерживаемых Ираном ополченцев по обвинениям в причастности к атакам.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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