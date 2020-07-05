Брайан Остин Грин прокомментировал слухи о романе с двумя моделями одновременно

05.07.2020, 18:10, Разное

46-летний Брайан Остин Грин попал в непростую ситуацию, виной чему – его популярность и снимки папарацци. Пресса приписала актеру роман сразу с двумя пикантными моделями, ведь он был замечен с каждой из них в разных ресторанах, – с 39-летней Тиной Луиз и 25-летней Кортни Стодден. Последняя также опубликовала видео с участием Брайана, но данный шаг актер не одобрил – он дал комментарий TMZ, чтобы прояснить обстановку в своей личной жизни:

Тина правда классная. Мы с ней фактически и познакомились в тот самый день, когда нас заметили возле ее ресторана. Что касается Кортни, я просто записал видео для ее подруги Эшли, в котором передал привет, и это было месяц назад. Но она решила опубликовать ролик, понимая, что это создаст проблемы и для Тины, и для меня, отца троих детей. Это неприятно, но не хочу смешивать ее с грязью. Думаю, она хороший человек. Просто принимает неверные решения.

Брайан Остин Грин и Кортни Стодден Тина ЛуизО том, что Фокс рассталась с Остином Грином, рассказал он сам в своем авторском подкасте …With Brian Austin Green. В эпизоде Брайан упомянул разлетевшиеся по миру фотографии Меган в машине Machine Gun Kelly – они вместе снимались в пока еще не вышедшем фильме Midnight in the Switchgrass (“Полночь в злаковом поле”). Когда съемки триллера были в разгаре, Грин почувствовал, что между ним и Меган появилась дистанция, а с конца 2019 года они и вовсе старались быть как можно дальше друг от друга. Брайан также уточнил, что Machine Gun Kelly не стал причиной их с Меган расставания:

Она встретила этого парня на съемочной площадке. Я с ним никогда не встречался. Но мы с Меган говорили о нем. Они пока только друзья. Я всегда уважал ее решения, она всегда принимает правильные. Я не хочу, чтобы люди думали о ней и нем как о злодеях или о том, что я жертва в этой ситуации… Я буду любить ее всегда. И я знаю, она меня тоже. Та семья, которую мы смогли построить, по-настоящему крутая и особенная. Мы по-прежнему ездим вместе на каникулы и в отпуска – для нас важно показать детям, что все хорошо. Отстой, когда жизнь так сильно меняется и то, к чему ты привык, то, что ты делал последние 15 лет, – все это меняется. Я не хочу, чтобы мы с Меган стали чужими людьми друг другу. Она была моим лучшим другом последние 15 лет, и я не хочу это терять,

Кроме того, Грин не исключает, что в будущем они с Меган еще сойдутся, но на сегодняшний момент их пути разошлись.

Меган Фокс и Machine Gun KellyМеган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала “Королева экрана” и вскоре после этого начали встречаться. В феврале 2009-го они объявили о расставании, однако год спустя воссоединились и поженились на острове Мауи 24 июня. Через пять лет в жизни пары вновь наступила черная полоса, и Меган подала документы на развод. Однако вскоре после этого стало известно, что они ожидают рождения третьего ребенка и расставаться не намерены. Но, как мы видим, черная полоса в отношениях пары наступила вновь.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьмиКликните на фото для просмотра галереи