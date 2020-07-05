Обрушение строящегося ТЦ: завершены спасательные работы

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05.07.2020, 17:57, Новости дня

На месте обрушения перекрытий в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области завершены работы по извлечению людей из-под завалов. Извлечены трое погибших, один человек передан медикам, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В работах было задействовано 63 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС 33 человека и девять единиц техники.

Перекрытия в здании торгового комплекса рухнули утром в воскресенье, 5 июля. Площадь обрушения составила около 250 квадратных метров, под завалами оказались четыре человека. Ранее сообщалось, что трое пострадавших погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Обстоятельства инцидента проверяет областная прокуратура.

Застройщик обрушившегося здания в Зуевке Анатолий Лесков — частный инвестор, который вел работы на собственной территории. У него были все необходимые документы — разрешение на строительство и проект.

Лесков ранее получал замечания, но не по этому объекту, сообщил ТАСС глава администрации муниципалитета Анатолий Кощеев. Рядом у него еще одно здание, на этом же участке он строил еще один объект.

Сейчас с застройщиком беседуют следователи. По данным Кощеева, на стройке работали жители Кировской области.



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