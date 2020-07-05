 

Норвежский “Викинг” высадит мигрантов на Сицилии

05.07.2020, 17:57, Новости дня

Норвежское судно Ocean Viking получило разрешение на высадку 180 мигрантов на берег Сицилии, сообщает AFP. Судно принадлежит неправительственной организации SOS Mediterranee, разрешение дано на высадку мигрантов в порту города Порто-Эмпедокле, в который Ocean Viking должен войти к утру завтрашнего дня, 6 июля.

За разрешением на швартовку компания-владелец судна обратилась к правительству Италии 3 июля. Сообщалось, что из 180 мигрантов 44 требуют высадки на итальянском берегу. Однако ранее итальянские власти предупреждали, что задержат судно, если оно войдет в порт.

Работы по спасению мигрантов в Средиземном море возобновлены Ocean Viking в конце июня.



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