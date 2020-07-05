Возросло число жертв взрыва в Турции

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05.07.2020, 17:57, Новости дня

Число погибших в результате взрывов на фабрике фейерверков на северо-западе Турции возросло до шести человек. Ранее сообщалось о четырех погибших и 114 пострадавших. Поиск одного пропавшего продолжается, пишет ТАСС.

Взрывы на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья прогремели в минувшую пятницу, 3 июля. Их звук был слышен в радиусе 50 километров от предприятия, что вызвало панику среди местных жителей. Многие приняли это за землетрясение, поэтому спешно покидали свои дома.

В момент взрыва на фабрике находилось около 200 сотрудников. Некоторым удалось спастись самостоятельно. Но многие, по словам губернатора провинции, оказались в ловушке. Спасатели долгое время не могли к ним пробраться.

По факту взрывов ведется расследование, задержаны трое подозреваемых.



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