Эксперт рассказала, что несет человечеству лунное затмение

05.07.2020, 17:53, Разное

5 июля состоится лунное затмение, экстрасенс Дарья Миронова рассказала, что оно может принести человечеству. По мнению эксперта, людям стоит ожидать духовный рост и подъем, либо обострение многих болезней.

Как пишет издание «Инфореактор», цивилизация может претерпеть глобальные перемены. Стоит отметить, что видимость затмения будет минимальна и наблюдать его будут только специалисты. Однако это не избавит от вероятности осложнений, отмечает Миронова, при этом возможен для населения планеты и благоприятный исход с духовным подъемом.

В это время звезды будут расположены на небосклоне в таком сочетании, которое приведет к максимальным метаморфозам. Солнце в соединении Сириусом говорит о вмешательстве в земные дела высших сил, причем его итоги будут только положительными. Луна со звездой Вега взаимодействуют с Венерой и Нептуном, ответственными за сердечную чакру, гармонию, красоту, урожайность и недвижимость, а также за океан и тайны внутренней человеческой глубины. Все это может привести к резким переменам в социальном статусе и реформам.

Меркурий предвещает улучшение личной жизни и новые политические векторы. При накаленной обстановке в мире некоторые весомые персоны могут уйти с пьедестала. Согласно астрологии, затмение Луны проходит в так называемом королевском градусе запустит механизмы наказаний за проступки и даст возможность их исправить. Ожидается также рост числа массовых волнений, а также преступности, более того, Миронова называет точное число локальных митингов, их будет три.

Также важно, что именно 6 июля Земля достигнет точки земной орбиты, наиболее далекой от Солнца и самой близкой к звездам. Вместе с лунным затмением эта дата даст людям своеобразный энергоштурм. Людям со слабой сердечно-сосудистой системой следует быть осторожными из-за рисков инфарктов и инсультов. Восходящий лунный узел, уверена экстрасенс, соединяясь со звездой Бетельгейзе даст ход новым начинаниям. Пиковая фаза затмения состоится в 9 часов 41 минуту и 14 секунд, при этом зеркальное отображение цифр 41 и 14 предвещает масштабные перемены для всей цивилизации.