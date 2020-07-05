Назвали самых «горячих» российских звезд в бикини

05.07.2020, 17:53, Разное

В Сети появились фото самых «горячих» звезд отечественного шоу-бизнеса в бикини. Публикацию приурочили к 74-летию первого появления модели на подиуме в таком купальнике.

Как пишет издание «Слово и дело», 5 июля считается днем рождения бикини. Самыми «горячими» российскими девушками в купальниках оказались не только незамужние артистки, но и многодетные мамы. Например, Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, часто публикующая «пляжные» фото.

Также стройным телом могут похвастать певица Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко. Великолепную форму демонстрирует и Ольга Орлова, которую поклонники даже нарекли идеальной статуэткой. Поп-звезда Ольга Бузова на любой отдых берет сразу несколько купальников, блистая подтянутой фигурой в целой коллекции нарядов.

Другая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина также любит фотографироваться в бикини, однако ее не раз упрекали в якобы злоупотреблении пластикой и косметикой. В то же время Кристину Асмус хвалят за тонкую талию, что позволяет ей выбирать любой тип купальника на свой вкус.