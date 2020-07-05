Россиянин спас тонущего ребенка и утонул сам
05.07.2020, 17:30, Новости дня
В Ростовской области 18-летний молодой человек, спасая несовершеннолетнюю сестру, утонул в реке Дон, информирует региональное следственное управление СК.
Инцидент произошел в субботу вечером, 18-летний молодой человек вместе с несовершеннолетней сестрой и ее подругой решили искупаться в необорудованном для купания месте на берегу Дона, сообщается на сайте ведомства.
«Девочки решили искупаться, но не справились с течением и стали тонуть. Молодой человек бросился им на помощь. Одну из девочек он вытолкнул из воды, но сам утонул. Вторая девочка выбралась на берег самостоятельно. Тело 18-летнего жителя Ростова-на-Дону с признаками утопления было обнаружено спустя несколько часов», – уточнили в СК.
Следователи организовали доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в середине июня при спасении тонущей школьницы в Забайкалье погибли четыре человека.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет