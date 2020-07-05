 

Александр Петров впервые показал на фото свою родную сестру

05.07.2020, 17:30, Разное

В микроблоге Instagram Александр Петров впервые показал своим поклонникам родную сестру. Фолловеры были поражены сходством родственников и даже предположили, что они – близнецы.
31-летний актер не любит афишировать и комментировать свою личную жизнь. Звезда картины «Лед» впервые опубликовал фото с родной сестрой Екатериной. Артист отметил, что «удивительно, когда в двух людях течет одна кровь». Брат и старшая сестра позировали на снимке в одном из столичных кафе. Подписчиков удивило их невероятное сходство, а особенно – одинаковые глаза и черты лица.

Александра Петрова начали узнавать после съемок в сериале «Полицейский с Рублевки». Далее были съемки в романтической мелодраме под названием «Лед». Однако настоящее признание зрителей артист получил, сыграв в скандальной картине «Текст». За эту работу его признали лучшим актером и вручили премию «Золотой орел». Александр Петров счастлив в отношениях со Стасей Милославской, знакомство с которой произошло на съемочной площадке киноленты «Стрельцов». Совместные фото с возлюбленной он публикует достаточно редко.



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