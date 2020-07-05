Врачи предупредили о последствиях для женщин отсутствия секса

05.07.2020, 17:17, Разное

Воздержание в сексуальной сфере для взрослого человека, не страдающего какими-либо заболеваниями, не проходит бесследно. Врачи рассказали о негативных последствиях длительного отсутствия интимной жизни у женщин.

Как пишет издание «Слово и дело», ситуация, когда долгое время у представительниц прекрасного пола нет половых отношений, пагубно сказывается на организме, подрывая иммунитет и вызывая ряд осложнений. В то же время наличие регулярного секса укрепляет здоровье и положительно влияет не только на психологическое состояние, но и на физиологию, состояние органов и систем организма.

Из-за отказа от сексуальной жизни в течение продолжительного времени ослабевает тонус влагалища. Также это приводит к нарушению положения матки и ухудшению состояния мышц тазового дна.

Для того, чтобы дольше оставаться здоровыми, особенно для женщин старше 50 лет, медики рекомендуют пользоваться специальными тренажерами. Также хороший результат в условиях, когда по тем или иным причинам у женщин нет секса, достигается при выполнении упражнений Кегеля.

Половые отношения способствуют выработке у человека ряда веществ, называемых гормонами счастья. Регулярный секс укрепляет иммунные свойства организма и усиливает способность противостоять заболеваниям и инфекциям.