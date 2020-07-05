В Чикаго застрелили семилетнюю девочку
05.07.2020, 17:16, Новости дня
В Чикаго произошла перестрелка, в результате которой семилетняя девочка получила смертельное ранение, пишут СМИ.
Девочка была на улице с членами своей семьи, когда группа неизвестных открыла огонь, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC Chicago.
Ребенка доставили в больницу с огнестрельным ранением, но спасти девочку не удалось.
Также в ходе перестрелки пострадал 32-летний мужчина, он находится в удовлетворительном состоянии. Полицейские расследуют инцидент.
За неделю до этого происшествия в Чикаго в результате перестрелки погиб годовалый ребенок.
В июне полиция американского штата Колорадо арестовала супружескую пару, которая заставляла ребенка пить воду и тем самым погубила его.
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