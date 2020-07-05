Тела погибших при строительстве рабочих под Кировом извлекли из-под завалов

05.07.2020, 17:08, Новости дня

Тела погибших под завалами строящегося торгового центра в Кировской области извлекли из-под обломков, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Трое тел извлекли», – сообщили ТАСС в ведомстве.

Выжившего при обвале мужчину доставили в центр травматологии в Киров на вертолете, уточнили в СК.

Напомним, в ходе обрушения строящегося ТЦ в городе Зуевке Кировской области погибли три строителя. Площадь обрушения составила 250 квадратных метров, причиной обрушения могло послужить нарушение при строительстве.

Выжившего мужчину положили в реанимацию.