 

Рэпер Канье Уэст заявил об участии в президентских выборах

05.07.2020, 17:06, Новости дня

В День независимости США он написал в «Твиттере»: «Мы должны реализовать потенциал Америки, веря в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов!»

Хотя срок подачи документов для участия в президентских выборах в некоторых штатах уже прошел, Уэст заручился поддержкой, по крайней мере, одной влиятельной фигуры – Илона Маска.

«Я полностью вас поддерживаю», – написал Маск в ответ на твит Уэста.

Уэста также поддержала его жена Ким Кардашьян.

По-видимому, Уэст пока не зарегистрировался в Федеральной избирательной комиссии для участия в выборах в ноябре.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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