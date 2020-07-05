 

Ученые призывают ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике COVID-19

05.07.2020, 17:06, Новости дня

Газета New York Times сообщила, что группа из 239 ученых из 32 стран намерена в ближайшие дни опубликовать в научном журнале открытое письмо, адресованное ВОЗ, с призывом пересмотреть рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.

Ученые указывают, что вирус передается воздушно-капельным путем, что означает, что вирусные частицы могут витать в воздухе в закрытых помещениях и заражать людей при дыхании.

ВОЗ утверждает, что вирус распространяется через респираторные капли при кашле и чихании инфицированного, но они быстро оседают из-за своего размера.

Если вирус распространяется воздушно-капельным путем, то «последствия в плане сдерживания инфекции будут значительными», пишет New York Times. Новые профилактические меры будут включать ношение масок в помещении «даже при условии соблюдения социального дистанцирования», а медицинский персонал должен носить маски типа N95 «для фильтрации даже мельчайших респираторных капель при работе с коронавирусными пациентами».

Кроме того, необходимо пересмотреть конструкцию вентиляционных систем, чтобы «минимизировать рециркуляцию воздуха».

В газетной статье говорится, что после изучения внутренней переписки ВОЗ и интервью с 20 учеными, включая консультантов ВОЗ, вырисовывается картина, что, «несмотря на добрые намерения», организация «не идет в ногу с наукой».

New York Times пишет, что недавний всплеск числа жертв после возобновления работы компаний и офисной деятельности подтверждает «то, о чем многие ученые говорят уже несколько месяцев, а именно что вирус застаивается в воздухе помещений, заражая тех, кто находится рядом».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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