 

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой откопали в саду «кости»

05.07.2020, 16:53, Разное

Максим Галкин в своем микроблоге Instagram поделился с поклонникам видео, на котором близнецы Лиза и Гарри садят куст лаванды. Дети Аллы Пугачевой в процессе заверяли, что нашли в саду «кости».
По словам юмориста, его наследники сами сняли это видео. Лиза представилась блогером и пояснила подписчикам, что они с братом сажают лаванду. Гарри орудовал небольшой садовой лопатой и было видно, что ему приходится прикладывать усилия, чтобы вырыть яму. Орудие труда постоянно натыкалось на какие-то препятствия. Сначала сын Примадонны предположил, что это «провода», потом – «кости», но в итоге оказалось, что копать ему мешали камни.

Гарри посадил куст лаванды, который, по его словам, им подарили. После этого юный садовод обильно полил растение водой. Сын Максима Галкина загадал желание, чтобы у него получилось сконструировать «машину времени». Брат Лизы считает, что лаванда – волшебная, поэтому все исполнится.

Фолловеры восхитились тем, что дети Галкина и Пугачевой приучены к труду и с удовольствием помогают родителям ухаживать за садом. Также их восхитило желание Гарри что-то создать, а не чтобы «родители купили». По словам поклонников, Примадонна и ее супруг воспитали детей хорошими людьми, за которых «не будет стыдно».



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