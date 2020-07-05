 

Китайцам угрожает бубонная чума

05.07.2020, 16:52, Новости дня

В больницу на севере Китая госпитализирован пациент с подозрением на бубонную чуму.

Инцидент произошел в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, в регионе объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения. Население просят соблюдать меры безопасности, сообщает агентство Синьхуа.

Ранее случаи заражения чумой были зафиксированы в Монголии, почти на границе с республикой Алтай. В Улан-Баторе заверили, что причин для беспокойства нет, необходимые меры приняты.

Бубонная чума — преобладающая у человека форма чумы, острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis. Переносится паразитирующими на крысах блохами, способными переходить на человека. Чума относится к особо опасным инфекциям. Вспышка чумы в Монголии, ставшая причиной смерти двух местных жителей, вероятно связана с обычаем есть сурков, часть которых была заражена чумной палочкой.



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