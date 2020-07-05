 

В Новой Каховке горит многоквартирный дом

05.07.2020, 16:50, Новости дня

В Новой Каховке произошло возгорание на пятом этаже в многоквартирном доме, огонь перекинулся на крышу. Об этом сообщает Online Новая Каховка.

В социальных сетях публикуют фотографии и видеоролики с места событий.

м. Нова Каховка, Херсонська обл.

Горить п’ятиповерховий будинок.
Загорівся дах… pic.twitter.com/tT2XginZKJ

— Arthur (@arthuruank) July 5, 2020

Пожежа на вулиці Букіна 20 Нова Каховка pic.twitter.com/6yKxUshjfN

— Артем Ліповцев (@_Quarder_) July 5, 2020

На месте пожара работают несколько подразделений городской пожарной части.

Как сообщает ZPost, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на пятом этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Официальной информации пока еще нет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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