В Новой Каховке горит многоквартирный дом

05.07.2020, 16:50, Новости дня

В Новой Каховке произошло возгорание на пятом этаже в многоквартирном доме, огонь перекинулся на крышу. Об этом сообщает Online Новая Каховка.

В социальных сетях публикуют фотографии и видеоролики с места событий.

м. Нова Каховка, Херсонська обл.

Горить п’ятиповерховий будинок.

Загорівся дах… pic.twitter.com/tT2XginZKJ

— Arthur (@arthuruank) July 5, 2020

Пожежа на вулиці Букіна 20 Нова Каховка pic.twitter.com/6yKxUshjfN

— Артем Ліповцев (@_Quarder_) July 5, 2020

На месте пожара работают несколько подразделений городской пожарной части.

Как сообщает ZPost, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на пятом этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.

Официальной информации пока еще нет.