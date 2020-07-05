В Новой Каховке горит многоквартирный дом
05.07.2020, 16:50, Новости дня
В Новой Каховке произошло возгорание на пятом этаже в многоквартирном доме, огонь перекинулся на крышу. Об этом сообщает Online Новая Каховка.
В социальных сетях публикуют фотографии и видеоролики с места событий.
м. Нова Каховка, Херсонська обл.
Горить п’ятиповерховий будинок.
Загорівся дах… pic.twitter.com/tT2XginZKJ
— Arthur (@arthuruank) July 5, 2020
Пожежа на вулиці Букіна 20 Нова Каховка pic.twitter.com/6yKxUshjfN
— Артем Ліповцев (@_Quarder_) July 5, 2020
На месте пожара работают несколько подразделений городской пожарной части.
Как сообщает ZPost, в одной из квартир была семейная ссора, в результате которой сожитель поджег квартиру на пятом этаже. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания.
Официальной информации пока еще нет.
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