Задержан второй подозреваемый в убийстве просившего убежища в Австрии россиянина

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05.07.2020, 16:48, Новости дня

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве просившего об убежище россиянина, им, по сообщениям СМИ, оказался выходец из Чечни.

Первый подозреваемый, 47-летний чеченец, был арестован ранее, пишет Oberösterreichische Nachrichten.

Суд избирает меру пресечения для второго подозреваемого. По первоначальной информации, он находился на месте преступления, и проходил по делу как свидетель, но после допроса полиции его статус сменился на подозреваемого.

Напомним, инцидент произошел в субботу около 19.30 местного времени (18.30 мск). Полиция получила сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин недалеко от Вены. Российские дипломаты в Австрии начали проверку по этому сообщению.

Представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер сообщал, что 43-летний житель РФ был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция начала розыск, и около 21.30 в районе Линце (Верхняя Австрия) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший, также житель России.



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