 

Российский гонщик F1 отказался вставать на колени в знак протеста против расизма

05.07.2020, 16:16, Новости дня

На гонке Гран-при Австрии шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма, пишут СМИ.

При этом все гонщики были в футболках, призывающих бороться с расизмом, передает ТАСС.

Среди тех, кто решил не вставать на колено, был житель России Квят, француз Пьер Гасли, финн Кими Райкконен, итальянец Антонио Джовинацци, голландец Макс Ферстаппен и монегаск Шарль Леклер.

End Racism.

One cause. One commitment.

As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ

— Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Ферстаппен и Лекслер перед церемонией сообщали, что поддерживают борьбу с расизмом, но вставать на колено не намерены.

«Я считаю, что важны действия и поведение в нашей повседневной жизни, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут рассматриваться как противоречивые. Я не стану на колени, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие», – отметил Леклер.

Акция пилотов прошла в рамках движения Black Lives Matter.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США и по всему миру начались погромы и протесты.



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