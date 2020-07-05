 

Учёные предположили, что витамин D снизит риск заражения COVID-19

05.07.2020, 16:09, Разное

Британские учёные рассказали, что SARS-CoV-2 зачастую поражает людей с заболеваниями дыхательных путей. Они предположили, что витамин D (солнечный свет), может снизить риск заражения COVID-19.
Это предположение озвучили представители трёх популярных научных и консультативных организаций Великобритании. Эксперты в области здравоохранения проверили гипотезу о том, что витамин D, которым насыщается организм на солнце, способен защитить человека от коронавируса. Профессор иммунологии Чарльз Бэнгхэм высказался о необходимости собрать больше информации по данному вопросу, но уже сегодня можно объяснить причину, почему темнокожие люди тяжелее переносят COVID-19: они практически не восприимчивы к солнечному свету и получают гораздо меньше витамина D.

По словам представителя Лондонского королевского общества, пациенты с недостатком витамина D страдают от заболеваний дыхательных путей, и коронавирус поражает их в первую очередь. Financial Times информирует, что в Великобритании порядка 13% населения – это афроамериканцы и этнические меньшинства, третья часть которых серьёзно пострадала от пандемии COVID-19.

Профессор медицины Навид Саттар и его коллеги из университета Глазго (Шотландия), изучив более 300 тысяч образцов крови, скептически высказываются о теории влияния витамина D на коронавирусную инфекцию. По словам учёных, эффективность солнечного витамина против SARS-CoV-2 нужно изучать в отдельном исследовании.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Появились данные о грандиозном провале Глюкозы и Фадеева

23.04 / Мнение: “Кто, я? Да никогда”

30.06 / Ученые: Даже тяжелые больные вырабатывают T-клетки для борьбы с COVID-19

29.05 / В половых делах соображаю: после жалоб на безденежье Тарзан нашел работу «по специальности»

15.04 / Эксперты объяснили, почему не стоит накрывать кузов автомобиля защитной пленкой

04.06 / Мнение: Путин в изоляции

11.05 / Стали известны подробности о технических характеристиках смартфона Huawei P40 Lite 5G

26.04 / Почему мужчины хуже переносят коронавирус

18.05 / Телеведущая Лера Кудрявцева об увольнении с НТВ

12.04 / Мнение: Чарли меня не бросил….

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска