Учёные предположили, что витамин D снизит риск заражения COVID-19

05.07.2020, 16:09, Разное

Британские учёные рассказали, что SARS-CoV-2 зачастую поражает людей с заболеваниями дыхательных путей. Они предположили, что витамин D (солнечный свет), может снизить риск заражения COVID-19.

Это предположение озвучили представители трёх популярных научных и консультативных организаций Великобритании. Эксперты в области здравоохранения проверили гипотезу о том, что витамин D, которым насыщается организм на солнце, способен защитить человека от коронавируса. Профессор иммунологии Чарльз Бэнгхэм высказался о необходимости собрать больше информации по данному вопросу, но уже сегодня можно объяснить причину, почему темнокожие люди тяжелее переносят COVID-19: они практически не восприимчивы к солнечному свету и получают гораздо меньше витамина D.

По словам представителя Лондонского королевского общества, пациенты с недостатком витамина D страдают от заболеваний дыхательных путей, и коронавирус поражает их в первую очередь. Financial Times информирует, что в Великобритании порядка 13% населения – это афроамериканцы и этнические меньшинства, третья часть которых серьёзно пострадала от пандемии COVID-19.

Профессор медицины Навид Саттар и его коллеги из университета Глазго (Шотландия), изучив более 300 тысяч образцов крови, скептически высказываются о теории влияния витамина D на коронавирусную инфекцию. По словам учёных, эффективность солнечного витамина против SARS-CoV-2 нужно изучать в отдельном исследовании.