Американский B-52 пролетел рядом с учениями китайских военных в Южно-Китайском море

05.07.2020, 16:08, Новости дня

Американский бомбардировщик B-52H, палубная авиация авианосцев «Нимиц» и «Рональд Рейган» провели учения над акваторией Южно-Китайского моря, сообщило командование ВВС США в Тихом океане.

B-52H вылетел с авиабазы Барксдейл в США провел полеты над Южно-Китайским морем, где проходят военно-морские учения китайских ВМС, передает «Интерфакс».

Бомбардировщик, способный нести ядерное оружие, направили в акваторию «для демонстрации приверженности Индо-Тихоокеанского командования обеспечению безопасности и стабильности региона», сообщили военные США.

Ранее сообщалось, что в Южно-Китайское море отправили две авианосные ударные группы США во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц».

Напомним, США заявляли, что военные учения Китая дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море.