Сергей и Анна Семак стали дедушкой и бабушкой

05.07.2020, 15:58, Разное

В семье 44-летнего Сергея и 38-летней Анны Семак случилось счастливое событие – их старшая дочь Майя родила ребенка, о чем новоиспеченная бабушка рассказала на своей странице в Instagram:

Позволю себе самый короткий пост за всю историю моего аккаунта – несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой. Завтра расскажу удивительную историю о том, как это произошло и как назвали.

Майя Семак Майя Семак со своим возлюбленным ЕвгениемО грядущем пополнении в семье Анна сообщила в январе этого года, отметив, что все заботы по уходу за будущим малышом намерена взять на себя:

Вернувшись из Непала, я встретила старшую дочь. Она была взволнована, хотела поговорить со мной и отцом наедине. Вот тогда-то я и поняла, кто он – этот малыш, которого я почувствовала сердцем где-то во Вселенной. Это мой внук. Господи, как можно сделать абсолютно счастливых людей еще более счастливыми? Я сразу предупредила, чтобы о нянях даже не думали – молодая рок-н-ролльная бабушка, управляющая катером, – это и лучший друг, и самый надежный уход. Пока молодые ребята (Майе 20, Жене 21) будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, ведь кроме огромной любви к этому пока не рожденному человеку мы абсолютные чемпионы по уходу за младенцами. Засыпая в тот вечер, я думала о том, какими невероятными путями приходят к нам дети. Родные, приемные – не важно. Важно только движение сердца навстречу чуду.

Семья СемакНапомним, Сергей и Анна вместе много лет. У Сергея есть сын Илья от первого брака, у Анны – дочь Майя от первого брака, общих детей у них пятеро – Семен, Иван, Варвара, Савва и Илария. Также в 2016 году пара взяла из детского дома девочку Таню с ограниченными возможностями. Подробное интервью о ней Анна давала порталу “Такие дела” – почитать его можно здесь.