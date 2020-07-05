 

Актер из «Папиных дочек» попал в больницу с травмами ног

05.07.2020, 15:48, Новости дня

Российский актер, известный по ролям в сериале «Папины дочки» Михаил Казаков попал в больницу, об этом артист сообщил в социальных сетях.

Казаков опубликовал несколько снимков своих перебинтованных ног в больнице в своем Instagram.

«Добро пожаловать в мой новый мир», – подписал пост актер.

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Публикация от Михаил Казаков (@kazakovfly) 4 Июл 2020 в 3:52 PDT

В результате чего были получены эти травмы, Казаков не указал.

Казаков известен ролями в сериале «Папины дочки», в «Ералаше» и «Шесть кадров».

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Геннадий Хазанов находится на обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.



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