Футболиста клуба «Знамя Труда» после удара молнией ввели в искусственную кому

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05.07.2020, 15:30, Новости дня

Футболист клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский находится в искусственной коме после того, как во время тренировки в него попала молния, сообщил генеральный директор подмосковной команды Игорь Майоров.

«По ходу вчерашней тренировки в нашего вратаря Ивана Заборовского попала молния. В тот момент ни грозы, ни дождя не было. Обычная тренировка, команда занималась отдельно в 20 метрах, вратари – отдельно. С кем ни разговаривал, все впервые такое слышат, чтобы в футбольное поле попала молния. Была бы гроза или хотя бы ливень, конечно, мы бы остановили тренировку. Но была обычная, сухая пасмурная погода», – передает РИА «Новости» слова Майорова.

Он также отметил, что тренеры и администраторы слаженно отреагировали: футболисту

оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую.

«Его отвезли в реанимацию, а вечером на вертолете он был перевезен в Люберцы. Сейчас он находится в искусственной коме, не знаю, для чего его туда ввели. Я на связи с отцом. Скорее всего, вечером его будут выводить», – добавил Майоров.

Ранее сообщалось, что от ударов молний в индийском штате Уттар-Прадеш за сутки погибли 23 человека, еще 29 человек пострадали.



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