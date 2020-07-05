Двое взрослых и ребенок погибли в аварии в Кемерове

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05.07.2020, 15:16, Новости дня

Три человека, включая ребенка, погибли в аварии на трассе в Кемерове, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

«302 километр трассы Р-255, территория города Кемерово. Произошло ДТП около 17.50 (13.50 мск). По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. В результате ДТП погибли мужчина, женщина и ребенок. Все находились в автомобиле ВАЗ-2110», – сообщили РИА Новости в ведомстве.

На данный момент не установлено, кем приходились друг другу погибшие, возраст ребенка тоже не установлен.

Пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что все трое погибли до прибытия медиков.

Ранее в воскресенье на трассе Р-255 под Иркутском столкнулись две легковые автомашины, в аварии пострадали 10 человек, в том числе дети.



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