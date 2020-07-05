Айза Анохина показала, как подтягивала себе лоб и брови

05.07.2020, 15:09, Разное

В своем микроблоге Instagram Айза Анохина анонсировала две новых серии программы «Супер Айза», которая выходит на канале «Супер». Бывшая супруга рэпера Гуфа показала кадры из операционной, когда ей подтягивали лоб и брови.

На коррекцию лица с помощью хирургического вмешательства Айза Анохина решилась два месяца назад. 35-летняя знаменитость хотела исправить свою внешность, так как у нее, как и у всех родственников, опущенные брови. Из-за этого ведущей казалось, что с каждым годом ее глаза все больше вдавливаются и кажутся маленькими под слоем кожи. Айза Анохина заявила, что может быть, в 50 лет ей будет все равно на свою внешность, но сейчас она хочет исправить то, что раздражает. Теледиве кажется, что после процедуры имиджевой хирургии ее глаза стали выразительными.

Процесс восстановления занял несколько дней, в течение которых Айзу Анохину мучили сильные головные боли. Пару дней она не могла встать с кровати и почти ничего не ела. В больнице ведущую поддержали ее близкие подруги, а также новый возлюбленный – музыкант Олег Майами. Однако певец не был в восторге от решения Айзы Анохиной. По его мнению, у нее и так прекрасная внешность. Он боялся, что у нее так и останутся «брови на лбу». Телеведущая не хотела, чтобы Олег Майями видел ее в таком виде, однако он заявил, что будет любить ее «хоть опухшей, хоть нерасчесанной».

На данный момент Айза Анохина уже полностью пришла в себя. Экс-супруга Гуфа не жалеет о том, что решилась лечь под нож хирурга.