 

В Эфиопии более 80 человек погибли в столкновениях после убийства певца

05.07.2020, 15:08, Новости дня

По меньшей мере 81 человек погиб в Эфиопии в ходе беспорядков, которые вспыхнули после убийства известного музыканта и политического активиста Хаакаалуу Хундесса, сообщил телеканал BBC.

В Аддис-Абебе отключили интернет и развернули военные подразделения, передает телеканал RTVI.

«По меньшей мере 166 человек погибли в Эфиопии в ходе беспорядков из-за убийства певца Хаакаалуу Хундесса. Из них 11 погибших – сотрудники полиции, остальные – гражданские.

«У нас есть данные о гибели 81 человека, включая трех сотрудников спецподразделения штата Оромия», – приводится сообщение начальника регионального отделения полиции Арарса Мердаса.

Беспорядки начались, когда тело Хаакаалуу Хундесса привезли в его родной город Амбо, расположенный к западу от Аддис-Абебы. Демонстранты жгли покрышки и скандировали антиправительственные лозунги. 

Напомним, в США массовые протесты и беспорядки начались во многих районах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.



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